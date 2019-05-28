Жестко и бескомпромиссно: эксперт дал прогноз по переговорному процессу по Донбассу

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко отметил, что наличие "красных линий" в позициях Украины и России, в принципе делает невозможными двусторонние переговоры. Но, по его словам, если предположить их вероятность, то одним из первых вопросов, который возникает, кто будет возглавлять контактную группу, которая будет представлять интересы Украины.

По его мнению, украинской стороне нужно понимать, чего хочет Россия, как она хочет использовать Донбасс и не вестись на определенные провокации. Он отметил, что на многосторонних встречах, которые должны проходить не в Минске, а в менее зависимой от России столице, должны быть достигнуты договоренности о прибытии на Донбасс международной миротворческой миссии ООН. Но, отметил эксперт, чтобы этого добиться, Украина должна занимать жесткую и бескомпромиссную позицию.

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