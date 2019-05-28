Дискредитация международной системы безопасности: эксперт объяснил позицию России по украинским военнопленным

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко отметил, что со стороны России уже неоднократно было продемонстрировано неуважение к решениям международных судов и институтов. И смыслом такого показательного непризнания решений международного трибунала, который прошел в Гамбурге и рассматривал вопрос захвата украинских военных моряков и судов в Черном море, остается, по его мнению, одним и тем же: показать несостоятельность современной международной системы в целом.

По его словам, и система международной безопасности, которая была образована после Второй мировой войны, не работает, Совбез ООН принимает чисто символические решения, которые ни на что не влияют.

Поэтому, по его убеждению, сейчас перед международным сообществом и, в частности, перед Украиной встает момент истины и необходимость решать: как международной системе двигаться дальше, когда один из ключевых игроков, какой сейчас является Россия, систематически нарушает все международные юридические каноны.

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