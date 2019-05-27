Европотимисты сдали позиции, но не проиграли: эксперт рассказал о новом составе Европарламента

Член правления Совета внешней политики "Украинский призма" Сергей Герасимчук отметил, что в новом, выбранном вчера составе Европараменту "евроскептики" значительно усилили свои позиции, однако, как можно увидеть по результатам выборов, по его словам, "ведущую скрипку" по прежнему играют "еврооптимисты".

Эксперт отметил, что сейчас между Европейской народной партией и социал-демократами начнутся переговоры, с целью создания коалиции. По его убеждению, их голосов не хватит для большинства, для формирования которого им понадобится заручится поддержкой еще одной политической силы, выбор из которых есть и он довольно широк.

Прежде всего ALDE, Альянс либералов и демократов за Европу, которые скооперировались с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этих выборах, или договориться о сотрудничестве с "зелеными". А также, по его мнению нельзя исключать ситуативного сотрудничества европейских консерваторов и реформистов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!