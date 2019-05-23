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Евродериктива отнимет половину мощностей у ''Северного потока-2'' – эксперт

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Председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что новая газовая директива Евросоюза, которая вступила в силу, фактически и есть напрямую связанной с газопроводом "Северный поток-2". По его словам, этот документ не затрагивает другие газопроводы, которые идут от третьих стран в страны ЕС.

Так, по его словам, "Газпром" должен оставлять возможность для входа в газопровод других трейдеров, пользоваться этими мощностями и продавать свой газ на территории стран Европы. Эксперт отметил, что таким образом "Газпром" теряет около 25% мощности обоих газопроводов "Северный поток" после того, как второй из них будет сдан в эксплуатацию.

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