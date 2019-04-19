19 апреля: обзор последних новостей

19 апреля: обзор последних новостей66Читать материал на украинском
Ситуация вокруг "ПриватБанка": как работают сегодня отделения.
Казусы во время дебатов: наиболее яркие и известные моменты в мировой истории.
В США опубликовали расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 году.
Трамп ответил на доклад Мюллера в стиле сериала "Игра престолов", а владелец сериала, телеканал НВО, просил больше этого не делать.
Виктор Янукович обещал Манафорту "план" по Донбассу и поддержку Кремля, а также подарил икру стоимостью 40 тыс. долларов.
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не согласовали.
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