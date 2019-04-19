19 апреля: обзор последних новостей

Ситуация вокруг "ПриватБанка": как работают сегодня отделения.

Казусы во время дебатов: наиболее яркие и известные моменты в мировой истории.

В США опубликовали расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 году.

Трамп ответил на доклад Мюллера в стиле сериала "Игра престолов", а владелец сериала, телеканал НВО, просил больше этого не делать.

Виктор Янукович обещал Манафорту "план" по Донбассу и поддержку Кремля, а также подарил икру стоимостью 40 тыс. долларов.

Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не согласовали.

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