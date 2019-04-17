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Срыв выборов удалось предотвратить: в ЦИК сообщили о решении проблемы

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Заведующий Отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко сообщил, что, благодаря совместным усилиям ЦИК, ОИК и неравнодушным гражданам, проблемы по формированию участковых избирательных комиссий удалось решить. По его словам, окружные избирательные комиссии, которые согласно законодательству имеют право, по представлению председателей окружных избирательных комиссий, доукомплектовали участковые избирательные комиссии в количестве около 60 тыс человек.

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