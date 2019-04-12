Лечатся в интернете: дерматолог рассказала, чем опасно самолечение кожных заболеваний

Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко рассказала о самых расспространенных заболеваниях кожи у украинцев и о самых современных методах лечения. По ее словам, у украинцев распространение дерматологических заболеваний такое же, как и в остальных европейских стран, среди которых 5% населения страдает псориазом, 20% детей и 10% взрослых - атопическим дерматитом, а 8% розацеа. Среди "лидеров" кожных заболеваний также находятся вульгарные угри (акне).

Она отметила, что украинцы стали больше обращать внимание на здоровье кожи.

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