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Сезон клещей: в Украину идет потепление

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Врач-инфекционист Юрий Жигарев отметил, что даже пятиминутный отдых на траве во время прогулки, к примеру, по киевскому Ботаническому саду, может быть достаточно для того, чтобы вернуться с прогулки с "неожиданным гостем".

Среди большого количества инфекйций, которые способны занести в организм человека клещи, врач-инфекционист отдельно отметил, что "украинским" клещам более свойственны болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) и гораздо меньше, фактически единичные случаи - клещевой энцефалит.

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