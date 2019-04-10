Дети с особыми потребностями: инклюзивных школ становится больше

Президент БФ "Ассоциация инклюзивного страны" Юлия Ресенчук отметила, что является большой победой то, что заработал закон "Об инклюзивном образовании". По ее словам, школы стали более доступными для людей с особыми потребностями, но все. Она подчеркнула, что инклюзия это не какая-то конечная точка, а процесс, в котором должно быть постоянное движение.

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