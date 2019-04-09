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Спокойствие, только спокойствие: психолог дала совет, как сохранить друзей после выборов

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Психолог Карина Матковская дала несколько простых, но в то же время действенных советов о том, как правильно вести политическую полемику, относиться к контраргументам собеседника, воспринимать поражение на выборах своего кандидата и сохранить при этом спокойствие и друзей.

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