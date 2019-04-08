Кулинарное чудо: основатель веганского фуд-сервиса раскрыл секрет отказа от животной пищи

Основатель первого в Украине веганского фуд-сервиса Рудольф Краевский признался, что когда он стал веганом, то есть, полностью отказался от продуктов эксплуатации животных, он открыл для себя новую кухню, которая подарила новые вкусы. Он убежден, что потребление определенных блюд образуют некий баланс, от которого трудно отречься. Но, по его словам, если решиться и отпустить "пищевые привычки", то начинаются кулинарные чудеса.

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