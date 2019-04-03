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Борьба за экологию: что скрывает название ''эко-продукция''

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Эксперт по вопросам обращения с отходами Анна Таранцова отметила, что те "розлагающиеся" пакеты, которые имеют 99% полиэтилена и 1% оксипримеси, которые некоторіе супермаркеты позиционируют как экологические, не являются безвредными. По ее словам, когда они попадают на свалку, то либо с ними ничего "экологического" не происходит из-за отсутствия кислорода, действующего на эти примеси, или, при наличии кислорода и ультафиолета, такие пакеты разлагаются на мелкие ультрапластики.

Она подчеркнула, что эти вещества, фактически химические соединения, попадают в воду, почву, а как следствие в продукты, которые, в конце концов потребляет человек.

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