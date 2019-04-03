Фальсификации на Донбассе: в нацполиции раскрыли подробности

Спикер нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко отметила, что в Мангушском районе окртыто сразу два уголовных производства. События, похожие между собой, произошли в разных населенных пунктах. Члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса; по их словам данные переданы в ЦИК о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины не совпадали с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК. Разница в пользу одного из кандидатов, в соответствии с настоящим анализом, была увеличена в 9 раз.

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