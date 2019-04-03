В воздухе и на море: эксперт объяснил, как НАТО будет влиять на ситуацию в Керченском проливе

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что страны-члены НАТО, в рамках заявленного обеспечения прохода судов Украины через Керченский пролив, будут проводить воздушное наблюдение и дежурство кораблей НАТО в акватории Черного моря. По его словам, более серьезных мер, со стороны стран-членов Альянса, ожидать не стоит из-за двустороннего конфликта Украины и России по акватории Азовского моря.

Однако, он считает, что в случае агрессивных намерений России в международных водах Черного моря, НАТО может прибегнуть к конвоирования торговых судов, для обеспечения выполнения норм международных права на судоходства.

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