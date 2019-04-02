Предвыборная истерия в Украине на руку России: политический эксперт

Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко отметил, что было бы странно, если бы Россия не воспользовалась украинскими выборами, когда повышается общественный градус, который вводит людей в специфический психоэмоциональное состояние. Это, по его словам, мы можем сейчас наблюдать.

Он отметил, что и драматизация ситуации, которую мы видим в соцсетях, в заявлениях некоторых политиков, которые доходят до истерики, не имеет под собой никаких оснований; ничего кардинально не изменится. При Зеленском-президенте, по его словам, "небо не упадет на землю".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!