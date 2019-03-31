Считают нецелесообразным: Тука объяснил низкую явку внутренне перемещенных лиц

Считают нецелесообразным: Тука объяснил низкую явку внутренне перемещенных лиц32Читать материал на украинском
Заместитель Министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Георгий Тука отметил, что еще два месяца назад он предсказывал, что участие в выборах переселенцев из Донбасса и Крыма будет невысокой и может достичь лишь 30-40 %%, в отличие от остальной территории, где, по его прогнозам, явка должна составить более 70%.
Он отметил, что нужно осознавать том, что большое количество людей проживает на оккупированных территориях, несмотря на то, что имеет статус внутренне перемещенных лиц.
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