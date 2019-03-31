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Исторические значение Выборов-2019: историк указал на отличия в программах кандидатов

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Историк и блогер Андрей Плахонин отметил, что каждые выборы президента в Украине, в той или иной степени, можно назвать "историческим", на которых решалось дальнейшее развитие страны и ее направление движения. Единственное, чем историческое значение этих выборов отличается от предыдущих, это тем, что среди программ "топовых" кандидатов нет противостояния "Запад-Восток".

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