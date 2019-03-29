Дело Гандзюк: подозреваемые ищут новых политических покровителей

Журналист и волонтер Родион Шовкошитний отметил, что президент Украины Петр Порошенко и дальше держится за главных подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк - председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, члены команды Гореева на местах уже переходят в политические лагеря конкурентов Порошенко, однако, президент продолжает держаться за них.

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