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Опасно для здоровья: названы реки, из которых нельзя пить воду

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Гидролог Виктор Вишневский отметил, что в наиболее загрязненные реки Украины попадают маленькие реки и те, которые текут через города промышленно развитых районов. Он отметил, что все киевские реки принадлежат к загрязненным, самая известная из которых - река Лыбидь, которая по его словам, уже очень давно не используется для питьевых нужд человека.

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