20 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

В среду, 20 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные качели. В целом по стране без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. На дорогах северо-восточной части и района Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

В Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях в течение дня ожидается до +5 градусов. А ночью в восточные регионы придут холода. Так, в Луганской области ударят морозы до -9, в то время как в Полтаве ночью ожидается всего -5 градусов.

В Одессе, Херсоне и Николаеве днем +6... +10, ночью: 0... -4 градуса.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Гривня продолжает ощутимо снижаться ко всем валютам и зафиксировала новые показатели.

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