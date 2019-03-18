Обнищание из-за Крыма: Пономарев объяснил, почему россияне не понимают причин собственных проблем

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев отметил, логика президента России Владимира Путина при аннексии Крыма была простой: продемонстрировать российскому обществу все проблемы, которые могут постигнуть страну в случае революции - от хаоса до распада страны и потери территории. И это, по словам политика, благодаря российской телевизионной пропаганде, ему удается.

Однако, те экономические убытки, как прямые, так и косвенные, которые понесла России в результате наложенных санкции за аннексию Крыму, не являются для граждан поводом для возвращения Крыма. А для Путина Крым под российской оккупацией - это его вопрос политического выживания.

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