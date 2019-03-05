Внебрачные дети: как привить малышам правильные модели формирования семьи

Детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг отметила, что в нашем обществе существуют ценности, которые вкладываются как система взаимоотношений в семье, и которые часто основаны на религиозных ценностях и традициях. И тогда, по ее словам, неважно будет это полная семья или нет.

Психолог отметила, что когда мать рожает ребенка "для себя", она может быть зацикленной на этом ребенке и давать такие установки, которые будут в дальнейшем жизни влиять на его выбор партнеров по жизни и моделей формирования семьи.

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