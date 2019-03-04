''В России есть здания посольств'': дан прогноз о взыскании долгов с ''Газпрома'' перед Украиной

Председатель наблюдательного совета биоэнергетических ассоциации Украины Владимир Майстришин отметил, что в случае вынесении окончательного решения судом в Гааге о выплате средств в пользу "Нафтогаза", у "Газпрома" будет два варианта. Или оплатить сумму обозначенную судом, или не платить, но попасть под арест имущества за рубежом. Учитывая, что "Газпром" является государственной компанией, то арестованной может быть собственность государства, в частности, здания посольств РФ.

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