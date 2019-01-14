''Пытался выстрелить из винтовки в полицейских'': в нацполиции рассказали, что произошло в Кривом Роге

''Пытался выстрелить из винтовки в полицейских'': в нацполиции рассказали, что произошло в Кривом Роге121Читать материал на украинском
Начальник отдела коммуникаций нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что по факту ранения полицейским человека, который был вооружен винтовкой, будет проведено служебное расследование, на предмет были ли в его действиях будут признаки превышения полномочий.
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