''Пытался выстрелить из винтовки в полицейских'': в нацполиции рассказали, что произошло в Кривом Роге

Начальник отдела коммуникаций нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что по факту ранения полицейским человека, который был вооружен винтовкой, будет проведено служебное расследование, на предмет были ли в его действиях будут признаки превышения полномочий.

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