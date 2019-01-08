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''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности

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Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров отметил, что скоротечность изменений в обществе и техническом прогрессе не может через пять лет гарантировать спрос на те специальности, которые являются приоритетными сегодня.

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