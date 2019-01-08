''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности

Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров отметил, что скоротечность изменений в обществе и техническом прогрессе не может через пять лет гарантировать спрос на те специальности, которые являются приоритетными сегодня.