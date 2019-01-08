''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности

''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности85Читать материал на украинском
Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров отметил, что скоротечность изменений в обществе и техническом прогрессе не может через пять лет гарантировать спрос на те специальности, которые являются приоритетными сегодня.
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