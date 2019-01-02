''Людоедская страна'': ветеран АТО рассказал об обстрелах позиций ВСУ в новогодние праздники

Участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр Глеб Бабич отметил, что провокации и обстрелы позиций ВСУ в праздничные дни со стороны пророссийских боевиков, даже при условии достигнутых договоренностей о прекращении огня и режиме тишины, есть привычными для украинских военных, в эти дни находятся в постоянной полной боевой готовности .