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''Людоедская страна'': ветеран АТО рассказал об обстрелах позиций ВСУ в новогодние праздники

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Участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр Глеб Бабич отметил, что провокации и обстрелы позиций ВСУ в праздничные дни со стороны пророссийских боевиков, даже при условии достигнутых договоренностей о прекращении огня и режиме тишины, есть привычными для украинских военных, в эти дни находятся в постоянной полной боевой готовности .

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