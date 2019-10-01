Зеленский должен думать об Украине, а не о дружбе с российскими артистами: Вячеслав Кириленко

Бывший вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал новости о том, что певица Светлана Лобода планирует вернуться в Украину и дать здесь концерт.

Он заявил, что Владимир Зеленский, учитывая его допрезидентське прошлое, безусловно, хорошо знаком со всем российским шоу-бизнесовым бомондом. И поэтому российские артисты могли надеяться на то, что после того, как Зеленский пришел к власти, Украина вновь откроет свои двери для российских артистов и российских фильмов, забывая и пренебрегая собственными артистами и украинским кинематографом.

Кириленко считает, что РФ надеялась на то, что российские и пророссийские артисты начнут активно гастролировать в Украине, а украинцы будут ходить на их концерты, будут радоваться и счастливо забудут о 15 тыс. погибших воинов, которые погибли в результате российской военной агрессии.

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