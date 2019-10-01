Власть в Украине боится ветеранов: Евгений Дикий

Ветеран АТО, эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с реабилитацией ветеранов АТО и ООС.

Он заявил, что этот вопрос уже неоднократно поднимался, и все предложения были учтены при создании нового центра реабилитации для ветеранов. Специалистов-психологов, которые знают о проблемах ветеранов и людей, прошедших войну, сейчас очень мало. По его словам, на количество людей, которые прошли войну, психологов почти нет.

Дикий отметил, что никто не возвращается с войны с совершенно такой психикой, как была до того. По его мнению, большинство возвращается с ПТСР, но только 3-5% нуждаются в специализированной профессиональной помощи. Большинству ветеранов достаточно просто особого отношения к себе со стороны семьи, коллег по работе, общества и государства.

"Они просто нас боятся. Если для нейтрализации всего одного парня на мосту Аваков привел 300 полицейских, то сколько будет нужно, чтобы успокоить 370 тыс. Ветеранов", - отметил Дикий.

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