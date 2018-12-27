Без терактов и с потерей ощущения внешнего врага – эксперт дал прогноз для Украины на 2019 год

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко отметил, что из-за того, что 2019 Украина будет проводить в выборах, не следует ожидать терактов, которые могли бы так или иначе идентифицировать, как "руку Москвы" и которые бы смогли сплотить общество; конфликты перейдут в плоскость внутренних.