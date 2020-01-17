Стали известны огромные зарплаты госслужащих

Украинское правительство в декабре 2019 года выписало министрам и их заместителям "космические" надбавки.

В частности, более 40 чиновников в Кабинете министров получили до 315 000 грн "новогодних премий".

Премьер-министр Алексей Гончарук за декабрь получил 76 190 грн. Из них должностной оклад – 20 000 грн, надбавка за интенсивность труда – 20 000 грн, премия – 20 000 грн, премия за ноябрь – 16 190 грн. Об этом сообщают "Українські новини".

В то же время министр образования и науки Анна Новосад за аналогичный период заработала 138 412 грн. Из них должностной оклад Новосад – 12 190 грн, надбавка за выслугу лет – 1 829 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 829 грн, надбавка за интенсивность труда – 12 190 грн, премия за октябрь – 32 000 грн, премия за ноябрь – 32 000 грн, премия за декабрь – 32 000 грн, командировочные – 7 869 грн, отпускные – 5 925 грн, индексация – 580 грн.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 53 074 грн, заместителей министра Егора Стадного – 52 896 грн, Любомиры Мандзий – 58 755 грн, Петра Коржевского – 76 243 грн, Максима Ярмистого – 56 560 грн, Светланы Даниленко – 58 861 грн и госсекретаря Павла Полянского – 80 225 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за последний месяц 2019 года заработал 112 905 грн. Из них должностной оклад – 15 238 грн, премия за ноябрь – 80 000 грн, отпускные – 17 667 грн.

Зарплата первого заместителя министра Анатолия Максимчука составила 248 021 грн, заместителей Алексея Сивирина – 215 017 грн, Владимира Шумилина – 204 526 грн, Ирины Подоляк – 240 478 грн, госсекретаря Артема Биденко – 42 320 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий за декабрь получил 44 038 грн, из них должностной оклад составил 11 428 грн, надбавка за выслугу лет – 1 714 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 814 грн, командировочные – 6 923 грн, надбавка за интенсивность труда – 11 428 грн, премия за октябрь 2019 года – 8 000 грн, индексация – 543 грн.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 97 061 грн, заместителей Наталии Форсюк – 102 200 грн, Олега Ющенко – 79 391 грн, Александры Клитиной – 13 022 грн, госсекретаря Андрея Галущака – 236 863 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов за декабрь заработал 222 592 грн. Из которых должностной оклад составил 12 952 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 грн, надбавка за интенсивность труда – 12 953 грн, премия за ноябрь – 78 161 грн, премия за декабрь – 71 094 грн, отпускные, командировочные – 44 222 грн, индексация – 619 грн.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 грн, заместителей Тараса Высоцкого – 267 108 грн, Светланы Панаиотиди – 278 180 грн, Дмитрия Романовича – 282 581 грн, заместителя – торгового представителя Тараса Качки – 199 151 грн, Сергея Николайчука – 315 018 грн, Юлии Свириденко – 280 942 грн, исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха – 172 468 грн.

Министр юстиции Денис Малюська в декабре получил 226 361 грн, из них должностной оклад – 16 000 грн, надбавка за интенсивность труда – 16 000 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 200 грн, индексация – 761 грн, премия за октябрь – 56 000 грн, премия за ноябрь – 67 200 грн, премия за декабрь – 67 200 грн.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 153 011 грн, заместителей Александра Банчука – 139 344 грн, Виталия Василика – 90 058 грн, Андрея Гайченко – 127 428 грн, Валерии Коломиец – 134 861 грн, Ивана Лищины – 144 625 грн и Ольги Онищук – 138 845 грн.

Министр обороны Андрей Загороднюк за декабрь получил 97 191 грн, из которых 15 238 грн – должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 047 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 047 грн, средний заработок за время командировки – 1 076 грн, премия – 74 057 грн, индексация – 725 грн.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 148 186 грн, заместителей Анатолия Петренко – 137 357 грн, Алексея Марценюка – 120 633 грн, Алины Фроловой – 122 284 грн, Александра Полищука – 129 220 грн и экс-госсекретаря Александра Дубляна за 17 дней – 214 504 грн.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре заработала 216 783 грн. Из них должностной оклад – 15 238 грн, надбавка за выслугу лет – 3 657 грн, надбавка за работу с секретными документами – 3 048 грн, надбавка за интенсивность труда – 15 238 грн, отпускные – 1 527 грн, премия за октябрь 2019 года – 26 182 грн, премия за ноябрь 2019 года – 25 905 грн, премия за декабрь 2019 года – 30 476 грн, помощь на оздоровление – 47 394 грн, помощь на решение социально-бытовых проблем – 47 394 грн, индексация – 725 грн.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 131 487 грн, замов Олега Коваля – 168 144 грн, Виталия Музыченко – 65 441 грн, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 166 842 грн и госсекретаря Елены Богачовой с 10 по 31 декабря – 60 366 грн.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда за декабрь заработала 158 771 грн. Из них должностной оклад – 16 000 грн, надбавка за выслугу лет – 6 720 грн, надбавка за интенсивность труда – 8 000 грн, отпускные за декабрь – 724 грн, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем – 23 282 грн, помощь на оздоровление – 23 282 грн, премия за декабрь – 80 000 грн, индексация – 763 грн.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 190 288 грн, заместителей Александра Терещенко – 204 982 грн, Алексея Ильяшенко – 108 563 грн, Руслана Калинина – 54 990 грн и госсекретаря Людмилы Дараган – 150 987 грн.

Заработная плата министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, который отказался от положенных ему надбавок и премий, составила 17 544 грн, из которых должностной оклад – 15 229 грн и отпускные – 2 315 грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров за декабрь получил 84 887 грн, из них должностной оклад составил 15 381 грн, надбавка за интенсивность труда – 15 381 грн, премия – 34 000 грн, премия за ноябрь – 15 381 грн, командировочные – 4 744 грн.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба за декабрь заработал 86 774 грн. Из них должностной оклад составил 6 369 грн, надбавка за выслугу лет – 2 102 грн, надбавка за интенсивность труда – 6 369 грн, премия – 15 976 грн, премия за ноябрь – 12 143 грн и командировочные – 43 815 грн.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 233 892 грн. Из вышеуказанных средств заработная плата составила 122 044 грн: должностной оклад – 3 048 грн, надбавка за выслугу лет – 1 524 грн, надбавка за доступ к государственной тайне – 609 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 609 грн, надбавка за интенсивность труда – 3 048 грн, зарплата за дни краткосрочных командировок – 31 213 грн, премия за октябрь 2019 года – 18 909 грн, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 грн, премия за декабрь – 12 190 грн, отпускные – 8 227 грн.

Также в декабре Пристайко была выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 55 924 грн и помощь на решение социально-бытовых проблем – 55 924 грн.

Зарплата заместителей министра Сергея Кислицы за декабрь составила – 88 460 грн, Василия Боднаря – 95 855 грн, Егора Божко – 85 345 грн и госсекретаря Андрея Зайца – 128 034 грн, экс-заместителя министра Елены Зеркаль – 45 572 грн.

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой составила 94 988 грн, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней – 11 429 грн, надбавка за выслугу лет (17 рабочих дней) – 1 714 грн, надбавка за работу с тайными документами – 1 714 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 грн, надбавка за интенсивность труда – 11 429 грн, командировочные (4 дня) – 5 697 грн, премия за октябрь – декабрь – 60 719 грн.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 98 959 грн, заместителей Младены Качурец – 27 157 грн, Елены Симоненко – 51 394 грн, Дмитрия Коваля – 60 000 грн.

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