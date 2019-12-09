Стал известен график нормандской встречи
В воскресенье, 8 декабря, в Париже озвучен график саммита в "нормандском формате", в рамках которого 9 декабря встретятся президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.
В распоряжении корреспондента OBOZREVATEL появилось почасовое расписание встречи.
Переговоры начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву) и уже в 18:45 лидеры должны рассказать журналистам, о чем удалось договориться.
График встречи:
14:55 – прибытие в Елисейский дворец
15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель
16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется
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