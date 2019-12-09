Стал известен график нормандской встречи

В воскресенье, 8 декабря, в Париже озвучен график саммита в "нормандском формате", в рамках которого 9 декабря встретятся президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

В распоряжении корреспондента OBOZREVATEL появилось почасовое расписание встречи.

Переговоры начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву) и уже в 18:45 лидеры должны рассказать журналистам, о чем удалось договориться.

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется

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