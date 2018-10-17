“Справа Ічнівських диверсантів”, як аксіома | Альо, гараж! REBOOT #121

Майже тиждень минув з моменту “великого феєрверку” на військових складах боєприпасів в Ічні, а всім вже все байдуже. Якось так трапилося, що всі, ну майже всі, погодилися з офіційною версією про “таємних диверсантів”. Які вночі перейшли кордон з чувалами тротилу, замінували склади, активували вибухівку, за допомогою мобільника, і зникли у темряві. Але, є одне “але”...