Спецтема коронавируса: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком

Журналисты программы "Итоги" подготовили обзор важнейших событий по состоянию на вечер четверга 27 февраля 2020 года.

Врачи подтвердили коронавирус у 26-летней украинки, которая находится в Италии.

США усиливают меры по борьбе с коронавирусом.

Итальянский футболист заболел коронавирусом.

Влияние коронавируса на мировую экономику.

UEFA готовится к отмене Еврокубков из-за коронавируса.

Индонезия страдает от наводнений.

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