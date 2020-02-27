Спецтема коронавируса: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком
Журналисты программы "Итоги" подготовили обзор важнейших событий по состоянию на вечер четверга 27 февраля 2020 года.
Врачи подтвердили коронавирус у 26-летней украинки, которая находится в Италии.
США усиливают меры по борьбе с коронавирусом.
Итальянский футболист заболел коронавирусом.
Влияние коронавируса на мировую экономику.
UEFA готовится к отмене Еврокубков из-за коронавируса.
Индонезия страдает от наводнений.
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