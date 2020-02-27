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28 февраля • обновлено в 00:49
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Спецтема коронавируса: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком

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Журналисты программы "Итоги" подготовили обзор важнейших событий по состоянию на вечер четверга 27 февраля 2020 года.

Врачи подтвердили коронавирус у 26-летней украинки, которая находится в Италии.

США усиливают меры по борьбе с коронавирусом.

Итальянский футболист заболел коронавирусом.

Влияние коронавируса на мировую экономику.

UEFA готовится к отмене Еврокубков из-за коронавируса.

Индонезия страдает от наводнений.

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