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31 января • обновлено в 19:40
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Спекуляции вокруг рынка земли: комментарий народного депутата

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможные спекуляции относительно рынка земли в Украине.

"Я не люблю что-то в жизни о ком-то говорить. Наши оппоненты только говорят, но мало что могут сделать. Ну, как спекулянтам можно купить миллионы гектаров земли? Есть ограничения, которые прописаны очень четко. Как-то манипулировать, где-то договориться, обойти это будет очень сложно. Я думаю, что скоро правоохранительная система будет работать лучше, поэтому вряд ли кто-то пойдет на нарушение закона. Я больше предвижу возможные махинации с банками и кредитованием", - заявил Соломчук

Народный депутат также высказался по поводу продажи земли, которая сейчас находится в аренде.

"Здесь непростая история. Понятно, что были люди, которые нуждались в быстрых средствах и воспользовались такими моментами. Я думаю, что первые несколько лет у тех, кто сдал землю в аренду, вряд ли получится продать такую землю. Я знаю случаи, когда люди, которые сдали землю в аренду писали расписки, что в случае расторжения договора, они должны выплатить какую-то сумму", - заявил Соломчук.

Он также спрогнозировал, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 000 евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 000 евро.

"И тогда людям, сдавшим землю в аренду, будет значительно выгоднее продать ее", - добавил народный депутат.

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