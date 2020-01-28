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28 января • обновлено в 12:33
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Совет ассоциации Украина-ЕС: эксперт рассказала, чего ожидать от этой встречи

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Экс-заместитель главы Комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости, что сегодня в Брюсселе состоится Совет ассоциации Украина-ЕС.

"Само заседание Совета ассоциации во главе с премьером - это переговоры на уровне исполнительной власти. Вы перечислили повестку, и нам важны вопросы именно безопасности, имплементации соглашения об ассоциации, и что именно будет озвучено на брифинге. То есть какие-то конкретные действия. Я скажу Вам откровенно, что правительство сейчас делает что-то отдельно, парламент отдельно, а делегация отдельно. К сожалению, нет какой-то конкретики", - заявила Ионова.

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Мария Ионова
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