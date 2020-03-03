Главная Новости
3 марта • обновлено в 21:55
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Состояние первого больного коронавирусом стабильно: Виктор Ляшко

88
Читать материал на украинском

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал первый случай коронавируса в Украине и протесты под домом первого больного.

"Ни у одного из контактов больного нет симптомов болезни, они находятся под наблюдением врачей. Мы рекомендуем им самоизоляцию. Большую настороженность вызывает поведение людей, местных жителей. Это недопустимо в 21 веке", - заявил Ляшко.

Он тако прокомментировал, может ли ситуация обостриться до уровня того, что было в Новых Санжарах.

"Мы должны понимать, что любая инфекционная болезнь может распространяться и на наши территории в том числе. Мы видим пример Италии, пример Германии, но мы не видим там протестов", - заявил Ляшко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги
Персона
Виктор Ляшко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости