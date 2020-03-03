Состояние первого больного коронавирусом стабильно: Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал первый случай коронавируса в Украине и протесты под домом первого больного.

"Ни у одного из контактов больного нет симптомов болезни, они находятся под наблюдением врачей. Мы рекомендуем им самоизоляцию. Большую настороженность вызывает поведение людей, местных жителей. Это недопустимо в 21 веке", - заявил Ляшко.

Он тако прокомментировал, может ли ситуация обостриться до уровня того, что было в Новых Санжарах.

"Мы должны понимать, что любая инфекционная болезнь может распространяться и на наши территории в том числе. Мы видим пример Италии, пример Германии, но мы не видим там протестов", - заявил Ляшко.

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