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10 марта • обновлено в 18:20
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Снижение цен на бензин: прогнозы эксперта

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Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, стоит ли в ближайшее время ожидать снижения цен на бензин и дизтопливо в Украине.

"Я считаю, что надо немного подождать. То, что нефть подешевела - это очень хорошие новости для нас, потому что мы импортеры, потребители, на 85% потребляем импортное топливо. Если оно подешевело, то для нас это, конечно, только в плюс. Есть логика в том, что цены должны снижаться. Но есть свое но: сырьевые рынки сами по себе не падают. Нефть тянет такие чувствительные для нас позиции, как аграрная продукция и металлургия. Если это произойдет, валютные поступления в страну уменьшатся. Будет дополнительное давление на гривню, которое и без того очень большое сегодня. Это может привести к серьезному падению курса гривни. Таким образом, это опять-таки приведет к подорожанию импортных товаров, среди которых самая мощная позиция - это именно нефтепродукты. Все сводится к тому, что будет с курсом. Все внимание на курс. Сегодня 250 млн долларов продал Нацбанк для того, чтобы погасить спрос на валюту", - заявил Куюн.

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