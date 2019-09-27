Люди с трансплантированными органами поднимутся на Говерлу65
Люди с трансплантированными органами поднимутся на Говерлу
28 сентября группа из 100 человек, в составе которой будут люди с пересаженными органами, врачи-трансплантологи, представители Министерства здравоохранения Украины и комитета ВР по вопросам здоровья , общественные активисты и журналисты поднимутся на Говерлу. Врач-кардиолог и директор Института сердца Борис Тодуров еще три года назад публично дал согласие на использование своих органов после смерти для спасения людей. Он говорит: подобная практика действует во многих странах и даже первые лица государства дают согласие на донорство. Однако в Украине делать это люди часто боятся.
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