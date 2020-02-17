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17 февраля • обновлено в 19:29
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Слава Украине! В скандале поставлена точка

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Отмена строевого устава Вооруженных Сил Украины не означает отмены недавно введенного воинского приветствия "Слава Украине! Героям слава!".

Этот вопрос будет регулироваться отдельным документом, который разрабатывают Министерство обороны и Генеральный штаб.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский, передает пресс-служба партии. Он подчеркнул, что между отменой устава и отменой воинского приветствия нет ничего общего.

"Основная претензия, которую выдвигают законотворцам – что вместе с отменой строевого устава было отменено и славное, недавно введенное воинское приветствие "Слава Украине! Героям Слава!". Сразу хочу сказать, что отмена строевого устава, а точнее – лишение его статуса закона Украины, не имеет ничего общего с целью отменить приветствие, которое было недавно введено и уже прижилось в ВСУ", – пояснил Забродский.

Депутат уточнил, что согласно новому закону старая версия строевого устава будет действовать до 1 марта, а Министерству обороны тем же законом поручено разработать ведомственный документ, который будет определять положения, которые ранее содержались в уставе. Туда входит и воинское приветствие.

"Лично у меня нет никаких сомнений, что если кто-то будет посягать на приветствие... в документе, над которым сейчас работают Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ все эти моменты будут урегулированы", – подчеркнул Забродский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине разразился скандал из-за документа, которым военнослужащим якобы запретили критиковать украинскую власть.

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