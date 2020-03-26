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26 марта • обновлено в 22:36
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Эпидемическая ситуация в Тернопольской области: в ОГА прояснили ситуацию

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Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в эфире ObozTV прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом COVID-19 медработников в райцентре Монастыриска.

На Тернопольщине заболели четыре медика, всего в области уже 12 случаев COVID-19, 1 - летальный.

Как отметил глава Тернопольской ОГА, все медики сейчас находятся на самоизоляции, их состояние стабильное. Проверяется круг лиц, с которыми они контактировали, также прорабатываются тесты.

По его словам, данная ситуация с медиками связана с тем, что они контактировали с первым зараженным COVID-19 в Монастырисской больнице.

"Медики всегда на первой линии борьбы с COVID-19. Проведено 90 тестов и обнаружены эти четверо медиков", - заявил Труш.

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