Эпидемическая ситуация в Тернопольской области: в ОГА прояснили ситуацию

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в эфире ObozTV прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом COVID-19 медработников в райцентре Монастыриска.

На Тернопольщине заболели четыре медика, всего в области уже 12 случаев COVID-19, 1 - летальный.

Как отметил глава Тернопольской ОГА, все медики сейчас находятся на самоизоляции, их состояние стабильное. Проверяется круг лиц, с которыми они контактировали, также прорабатываются тесты.

По его словам, данная ситуация с медиками связана с тем, что они контактировали с первым зараженным COVID-19 в Монастырисской больнице.

"Медики всегда на первой линии борьбы с COVID-19. Проведено 90 тестов и обнаружены эти четверо медиков", - заявил Труш.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!