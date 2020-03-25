Коронавирус: Китай и Италия на связи

Украинцы, проживающие в эпицентре вспышек коронавируса в Китае и в Италии, в эфире ObozTV рассказали о ситуации с эпидемией COVID-19.

"Ходить без масок сейчас запрещено. Карантин продолжается, правда нет так жестко, как это было раньше, и как это происходит у вас, потому что после четырех месяцев пошло ослабление эпидемии", - сообщил проживающий в Китае украинец Андрей Дрофа.

"Много кто говорит о второй волне, которая может накрыть Китай - я этого всего не знаю. Китай живет и начинает бурно возрождаться. Люди уже недели три ходят на работу в офисы, в компании. Общественный транспорт полный. Потому все у нас нормально", - отметил Дрофа.

Украинка Инна Грищук, проживающая в Италии, рассказала, что в стране сейчас очень сложная ситуация.

"Количество умерших действительно очень большое. Итальянцы все сидят дома, чтобы никого не инфицировать. В эти три дня количество инфицированных начинает постепенно уменьшаться. Я надеюсь, что после 3 апреля мы начнем понемногу входить в нашу нормальную жизнь", - сказала она.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!