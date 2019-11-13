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13 ноября • обновлено в 16:41
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Сколько будет стоить гектар земли в Украине

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В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов.

Об этом во время интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, действующая – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа". Оно перенесено на неопределенный срок

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