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27 февраля • обновлено в 18:45
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Скандал вокруг проспекта Жукова в Харькове: Антон Дробович

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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он заявил, что ИНП обратится в правоохранительные органы о переименовании проспекта Жукова в Харькове.

"Этот конкретно процесс сейчас не имеет отношения к декоммунизации. Они нарушают закон о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат. Они нарушают этот закон. Это формальное нарушение. И они разводят спекуляции. За это они могут нести уголовно-административную ответственность. И мы сделаем обращение (в правоохранительные органы), чтобы эта ответственность наступила. Еще раз. Это не вопрос анти-декоммунизации. Это вопрос нарушения закона конкретными людьми", - заявил Дробович

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Антон Дробович
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