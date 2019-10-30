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30 октября • обновлено в 17:41
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Скабеева устроила скандал из-за популярной игры

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На российском пропагандистском телевидении возник небывалый ажиотаж из-за популярной компьютерной игры Call of Duty.

Так, в ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе. Возмущениями по этому поводу разразились скандальные ведущие передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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