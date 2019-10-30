Скабеева устроила скандал из-за популярной игры

Скабеева устроила скандал из-за популярной игры84 Читать материал на украинском
На российском пропагандистском телевидении возник небывалый ажиотаж из-за популярной компьютерной игры Call of Duty.
Так, в ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе. Возмущениями по этому поводу разразились скандальные ведущие передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы