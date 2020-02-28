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28 февраля • обновлено в 23:40
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Сирия: что Эрдоган потребует от Путина, и подключится ли НАТО

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Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Замикула в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал противостояние России и Турции в Сирии.

"По моему мнению, сейчас обе стороны не исключают дипломатическое решение, продолжают переговоры. То есть прямого обострения, прямого конфликта между этими государствами ожидать не стоит. Турция все же перекладывает всю ответственность за эту ситуацию на сирийский режим", - заявил Замикула.

Он добавил, что этот инцидент ударил по имиджу Эрдогана, и он не мог оставить его без ответа.

"Если ответ Турции по России и состоится, то он будет растянут во времени. Есть противоречия между РФ и Турцией в Ливии, есть противоречия по поддержке сторон в Карабахе... Сейчас Эрдоган будет требовать дипломатических уступок от Путина", - отметил эксперт.

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