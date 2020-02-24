Синоптик прокомментировал атаку циклона Юлия на Украину

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал атаку циклона Юлия на Украину.

"Я не знаю, кого там Юля атакует, и кто вообще дал это название, и по какому принципу. Я знаю, что у нас есть циклон, который находится сейчас над Украиной, он быстро перемещался с запада на восток, и поэтому наделал много бед. Кое-где он был опасным явлением, а иногда достигал и уровня стихийного явления, то есть более 25 метров в секунду. Также осадки наблюдались, но они не были достаточно опасны", - заявил синоптик.

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