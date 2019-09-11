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11 сентября • обновлено в 15:28
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Шалений зелений принтер | Альо, гараж! REBOOT #312

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Неочікувано швидко, але доволі влучно, по відношенню до новообраної Ради приліпилось погоняйло “шалений зелений принтер”. .

Саме так, спочатку журналісти, а згодом і самі законотворці стали іменувати 9-те скликання вітчизняного парламенту.

Я тут порився в архівах і таки знайшов першоджерело цього вислову....

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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