Сенатор России пригрозил Украине ракетным ударом 71

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Украина применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

Более того, он убежден, что этот сценарий будет реализован в течение ближайших двух лет. Преступными планами страны-агрессора Клинцевич поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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