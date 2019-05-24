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Сенатор России пригрозил Украине ракетным ударом

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Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Украина применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

Более того, он убежден, что этот сценарий будет реализован в течение ближайших двух лет. Преступными планами страны-агрессора Клинцевич поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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