Сенатор РФ пригрозил Украине и США ядерной войной 761

Член Совета Федерации России Алексей Кондратьев обвинил Украину и США в нарушении условий Будапештского меморандума и пригрозил применением ядерного оружия.

Он заявил, что такой вариант возможен, если американцы разместят свои ракеты на территории Украины. Агрессивный посыл политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал