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Сенатор РФ пригрозил Украине и США ядерной войной

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Член Совета Федерации России Алексей Кондратьев обвинил Украину и США в нарушении условий Будапештского меморандума и пригрозил применением ядерного оружия.

Он заявил, что такой вариант возможен, если американцы разместят свои ракеты на территории Украины. Агрессивный посыл политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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