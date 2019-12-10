Сайт "Миротворец" прекратит свою работу на всех серверах

Проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря в 18:00 полностью остановит работу своих серверов. Речь идет о сайте myrotvorets.center и всех его зеркалах.

Сообщение об этом появилось на Myrotvorets News с уточнением, что дочерние проекты продолжат работать в обычном режиме.

"10 декабря в 18:00 на радость чудовищам от медиабл*дства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении.

Вместе с тем на "Миротворце" подчеркнули, что приостановка работы затянется не более чем на два часа.

Что касается доступа к сведениям по объектам исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище", то он будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению. Немецкий политик левого толка назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа".

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